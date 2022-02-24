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Російських солдат-строковиків масово примушують укладати контракти та відправляють на війну, – «Комітет солдатських матерів»

Строковикам на кордоні з Україною видають зброю і кажуть, що вони тепер контрактники

Російських солдат-строковиків масово примушують укладати контракти та відправляють на війну, – «Комітет солдатських матерів»
Фото: facebook.com/CinCAFU

На кордон з Україною почали перекидати солдатів-строковиків, яких насильно переводять на контрактну службу. Про це російській «Новой газете» повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

«У частинах не вистачає контрактників і командування частин тисне на строковиків, змушують укладати тимчасові контракти. Обіцяють потім розірвати їх, але це буде важко зробити, – заявив він. – Останніми днями надходять десятки дзвінків від батьків. Мами бійців нам повідомляють, що строковикам на кордоні (з Україною, – LB.ua) видають зброю і кажуть, що вони тепер контрактники. Нічого не пояснюють, потім хлопці не виходять на зв'язок – відбирають усі засоби зв'язку».

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Полонені російські солдати

Він додав, що «Комітет солдатських матерів» фіксує масове переведення терміновиків на контракт практично у всіх регіонах.

За російськими законами строковиків можна направляти до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії.

Нагадаємо, сьогодні під Черніговом здався у полон цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ.

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