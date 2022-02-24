Ворожі війська ведуть ракетний обстріл Одеси. Приблизно о 10:25 пролунали вибухи на Промисловій вулиці, в районі Застави-2, на вулиці В'ячеслава Кириленка.

Про це пише "Думская" з посиланням на ДСНС.

Близько 10:58 був вибух у центральній частині міста, інформація уточнюється. Близько 11:02 – вибух біля 411 батареї.

Мер міста Геннадій Труханов звернувся до мешканців міста: "Паніка позбавляє можливості критично мислити та правильно діяти у нестандартній ситуації. У країні запроваджено воєнний стан. Збройні сили України, Прикордонна служба та всі силові структури оперативно реагують на ситуації. В Одесі всі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт, медзаклади працюють у штатному режимі. Школи переведено на дистанційне навчання, працюють чергові класи. Як укриття для населення, крім об'єктів цивільного захисту спеціального призначення, можуть бути використані підвали, цокольні поверхи, підземні паркінги та інше", – йдеться на сторінці Одеської міської ради у Facebook.

Нагадаємо, в Одеській області у місті Подільськ унаслідок бомбардування військової частини загинули шестеро людей, 7 поранено, 19 зникли безвісти.