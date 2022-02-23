У разі атаки на Київ чи інше місто відсіч буде дана миттєво, – Данілов

"Немає значення, яке місто може піддатися тому чи іншому нападу з боку РФ. Ми до цього готові".

У разі нападу російських військ на Київ чи будь-яке інше місто відсіч буде дана миттєво.

Про це на брифінгу у відповідь на запитання журналістки повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми розуміємо ризики і загрози з боку Російської Федерації. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. Немає значення, яке місто може піддатися тому чи іншому нападу з боку РФ. Ми до цього готові", – зазначив він.

Україна робить все, щоб нападу не сталося.

Данілов додав, що 36 000 резервістів, переважно ветеранів, готові до застосування в тій чи іншій місцевості.

Він підкреслив: "Нас вторгненням постійно лякають. Ми чітко усвідомлюємо всі процеси на території, на кордонах, у Білорусі, де навчання. У разі вторгнення ввдразу буде воєнний стан і всі ви будете проінформовані".

За словами Данілова, засідання РНБО лишається відкритим, всі на місцях і готові до оперативних рішень.

Нагадаємо, що сьогодні по всій території України, крім Донеччини і Луганщини, введуть надзвичайний стан. Рішення затвердить парламент, відповідне рішення РНБО і президента вже є. Ступінь обмежень визначатиметься залежно від рівня загроз у кожному конкретному регіоні.