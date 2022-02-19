Нардепи і закордонні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі

Про поранених не повідомляється.

Група народних депутатів та журналісти закордонних ЗМІ потрапили під обстріл на лдній із позицій в зоні Операції Обʼєднаних сил.

Про це в Telegram повідомила речниця СН Юлія Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", – зазначила вона.

Очільник парламентського комітету з питань міжнародного співробітництва Олександр Мережко в Facebook додав, що загиблих немає.

Депутати до цього побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська. Парламентарі передали одному із підрозділів ЗСУ дрон, необхідний для виконання завдань в зоні ООС.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Сході України в зону ООС відправилися голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС.