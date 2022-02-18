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"Влада" ОРДЛО не хоче брати участь в позачерговому засіданні контактної групи

Тим часом окупаційна влада Донбасу поширює фейки серед населення про нібито напад української армії.

"Влада" ОРДЛО не хоче брати участь в позачерговому засіданні контактної групи
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Так звана "влада" ОРДЛО відмовилася від пропозиції Києва взяти участь у проведенні позачергового засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомило видання "РБК".

Так звані "МЗС" самопроголошених республік поширили в медіа свою заяву про відмову. Бойовики заявили, що "Київ провокує військовий конфлікт", щоб "піаритися" на зустрічі контактної групи з безпеки.

У той же час окупанти поширюють серед населення фейки про нібито напад української армії.

Нагадаємо, окупанти ввімкнули в Донецьку систему цивільної оборони і збирають людей на евакуацію в Росію. Повідомлення про евакуацію почали поширювати в соцмережах.

Президент Росії Путін відправив міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Чупріяна в Ростовську область, щоб допомогти зі створенням умов для біженців з "ДНР" та "ЛНР".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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