Верховний суд повідомив, що з його стоянки зникли 68 його автомобілів на суму 12 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба суду в фейсбуці.

"У ніч з 3 на 4 лютого 2022 року з території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А та 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, які належали Верховному Суду України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, виявивши такі обставини, суд повідомив Національну поліцію про можливе правопорушення.

Фото: facebook.com/supremecourtofukraine

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховний Суд остаточно передав державі 14 будівель Нацкінематеки, які незаконно продали на аукціоні.