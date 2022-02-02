У Кропивницькому рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерхівці

На місце виїхало сім одиниць техніки.

Ліквідація пожежі в багатоповерхівці у Кропивницькому

У 9-поверхівці в Кропивницькому 2 лютого трапилась пожежа. Загоряння почалось на 2 поверсі житлового будинку, повідомляє пресслужба ДСНСУ.

"О 15:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Попова. О 16:44 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. На місці події працюють 7 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу 1-го ДПРЗ м. Кропивницький", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Про жертв рятувальники не повідомляють.

Фото: пресслужба ДСНС Ліквідація пожежі в багатоповерхівці у Кропивницькому

Нагадаємо, 23 січня у Дніпрі через пожежу в центральному офісі АТБ поліція відкрила кримінальне провадження.

На Чернігівщині внаслідок пожежі 18 січня загинуло четверо осіб, троє з яких - діти.