Кияни сьогодні створять “Живий ланцюг Соборності”

Із нагоди Дня Соборності на мосту Патона у Києві сьогодні відбудеться акція “Живий ланцюг Соборності”. Про це повідомили у КМДА.

Акцію проведе спілка "Центр національно-патріотичного виховання".

Релігійні громади столиці проводитимуть молебні за єдність Української держави.

До 25 січня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці “Молода гвардія” триває книжкова виставка "Соборна Україна: від ідеї до життя".

У навчальних закладах столиці відбудеться проведення тематичних уроків, годин, зустрічей, проєктів, акцій, просвітницьких, меморіальних, творчих заходів, екскурсій, квестів, флешмобів, покладань квітів до меморіальних дошок.

До 6 лютого у читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів “До Дня Соборності України”.

Також протягом усього року на веб-сайті Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.

Минулого року президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності в 2021 році року уперше Київ і Сімферополь з'єднав віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.