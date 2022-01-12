Поліція перевіряє інформацію про замінування всіх шкіл у Львові та Черкасах

Особу аноніма, який повідомив про вибухівку в навчальних закладах, встановлюють.

Поліція перевіряють інформацію про замінування шкіл у Львові та Черкасах. Правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території, проводиться евакуація учнів та педагогів.

Анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані, надійшло до поліції Черкас вранці 12 січня.

Близько 11.00 таке ж повідомлення отримала поліція у Львові.

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, а також патрульні поліцейські.

Також правоохоронці працюють над встановленням особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Як повідомляли, сьогодні через повідомлення про замінування закрили чотири станції столичного метро.