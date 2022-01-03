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На Київщині горів житловий будинок

Наразі працівники поліції встановлюють причини пожежі.

У місті Вишгород Київської області сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку. Про це повідомили місцеві рятувальники.

Вони отримали інформацію про подію 3 січня о 7:12. 

Горів мансардний поверх будинку на вул. Спаській. Площа займання – 600 кв.м.

Рятувальники врятували двох осіб, інші жителі покинули будівлю самостійно.

О 10:10 пожежу локалізували, о 11:40 – ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі. 

Наразі працівники поліції встановлюють причини та обставини пожежі, опитують свідків.

Нагадаємо, у грудні у Києві рятувальники гасили пожежу в 16-поверхівці на вул. Миколи Ушакова, 14-а.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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