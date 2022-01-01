Фото: Олександр Рудоманов

У Києві розпочався щорічний традиційний смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Участь у ньому беруть понад 1000 активістів, які тримають у руках плакати, зокрема "Нічого не спинить ідею, час якої настав" і “Батько наш Бандера, Україна мати, будемо з любов’ю їх гідно шанувати”.

Фото: Олександр Рудоманов

“Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об’єднує”, – зазначили організатори маршу, представники ВО "Cвобода".

Фото: Олександр Рудоманов

Учасники зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві.

Фото: Олександр Рудоманов

Зараз вони рушили за таким маршрутом: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Фото: Олександр Рудоманов

Участь у марші, зокрема, бере колишній народний депутат Андрій Іллєнко, а також представники "Правого сектора", громадських організацій "Суспільство майбутнього" і "Cокіл".

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, щороку 1 січня в українських містах відзначають річницю з Дня народження Бандери.

Степан Бандера – український політичний діяч, один з головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова проводу ОУН-Б.

Бандеру вбив за наказом КДБ у Мюнхені радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.