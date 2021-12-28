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У Тернопільській області сталася пожежа на території хлібного комбінату

Жертв та постраждалих внаслідок події немає. 

Фото: ДСНС

У місті Чортків Тернопільської області виникла пожежа на території комбінату хлібопродуктів. Жертв та постраждалих внаслідок події немає. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася на даху окремо розташованої складської будівлі на площі близько 1,3 тис. квадратних метрів. Попередньо, будівля пуста. 

"Гасіння пожежі  триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з м.Тернопіль", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 26 грудня у Київській області сталася пожежа в будівлях пилорами та складу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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