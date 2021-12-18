​Денісова звернулась до Офіса генпрокурора з приводу мілітаризації дітей в ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова занепокоєна нав’язуванням військового виховання дітям та посиленням пропаганди, спрямованої на знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це вона написала в фейсбуці.

Денісова зазначила, що в грудні у школі № 4 міста Донецьк, окупованого проросійськими бойовиками, відбулась посвята дітей в "кадети". 47 хлопчиків та дівчат склали "присягу" та отримали відповідні "посвідчення".

"Окупаційні адміністрації активно залучають дітей та молодь до набуття навичок рукопашного бою, стройової підготовки, поводження зі зброєю, нав’язують вивчення історії Російської Федерації та пропагують невід’ємність тимчасово окупованих територій України від «русского мира»", - наголосила Денісова.

Крім того, з 3 по 5 грудня майже 10 тисяч учнів та педагогів з тимчасово окупованої території Луганщини взяли участь у всеросійській громадсько-просвітницькій акції "Козачий диктант-2021".

8 грудня на тимчасово окупованій території Донецькій області відбулась акція з розповсюдження та пропаганди "георгіївських стрічок" серед населення як символу "русской весны".

Женісова звернулась до Офісу генерального прокурора щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку в одній зі шкіл поставили театралізовану виставу, в якій школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.