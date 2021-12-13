Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні з квітня антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом

МОЗ хоче встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.

В Україні з квітня антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом
Фото: 34 канал

Антибіотики в Україні відпускатимуть виключно за електронним рецептом. Відповідна норма набуде чинності з 1 квітня 2022 року.

Про це у інтерв’ю "Укрінформу" повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом", - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що МОЗ має намір повністю відмовитися від паперових рецептів і перевести медичну систему виключно на електронні.

"Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", - заявив посадовець.

Олександр Комаріда також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

“Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби”, - пояснив заступник голови МОЗ.

Раніше повідомляли, що у Міністерстві охорони здоров'я підписали меморандум про запровадження у шести містах України (Рівне, Суми, Запоріжжя, Одеса, Харків та Київ) пілотних проєктів із фармакологічного страхування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також