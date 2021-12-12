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У Луцьку водій на пішохідному переході збив 4 людей, серед них - дитина

За попередньою інформацією учасники аварії, які були в машині, - неповнолітні.

Фото з мцісця події
Фото: https://www.volynnews.com/
Фото з мцісця події

У Луцьку водій автомобіля Renault, тікаючи від поліцейських, збив чотирьох людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. 

Як повідомляє "Суспільне Волинь", аварія трапилася о 14:30 на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, в’їхав у натовп людей, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево.

"Авто втікаючи від патрульних в'їхало в пішоходів, за попередньою інформацією четверо людей травмувалися", - повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. 

В машині на момент аварії перебувало троє людей. Вони втікали з місця події. Усіх вдалось наздогнати.

Зі слів правоохоронців, за попередньою інформацією учасники аварії, які були в машині, - неповнолітні.

Як повідомляють "Волинські новини", внаслідок ДТП травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина. Постраждалих доставили до лікарень міста. 

На місці події нині працюють слідчі. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 14 листопада п'яний 23-річний мешканець Луцька за кермом Mazda 6 виїхав на тротуар на проспекті Василя Мойсея та збив на смерть 60-річного місцевого священника.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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