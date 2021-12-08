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У Харкові жінка задушила свого 2-річного сина та скоїла спробу самогубства

За попередньою інформацією, хлопчик помер від удушення.

У Харкові жінка задушила свого 2-річного сина та скоїла спробу самогубства
Фото: nikvesti.com

Мешканка Харкова зателефонувала до поліції і повідомила про смерть свого сина. Після цього вона скоїла спробу самогубства, вистрибнувши з вікна своєї квартири, розташованої на 4 поверсі житлового будинку. 

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, наразі жінка госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні.

"Повідомлення від 36-річної харків'янки надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області 8 грудня о 4:00. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло дворічного хлопчика. Експерти встановлюють причини його смерті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, жінка повідомила правоохоронцям, що сама вбила дитину.

За попередньою інформацією, хлопчик помер від удушення - ймовірно, його задушили поясом від халата, знайденому на місці злочину.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаївській області поліцейські з’ясовують обставини загибелі зниклого 9-річного хлопчика у смт. Криве Озеро.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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