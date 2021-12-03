Церкву Святої Терези відкрили всього два роки тому.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

У селі Брюховичі біля Львова в п'ятницю, 3 грудня, виникла велика пожежа в дерев'яному костелі Святої Терези, який було збудовано всього два роки тому.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"3 грудня о 13:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в сел. Брюховичі Львівського району. Пожежа виникла в дерев'яній церкві. До місця події за підвищеним номером виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. На момент прибуття рятувальників горів купол церкви та обшивка в середині церкви на площі 70 кв.м. До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спецтехніки", - розказали в обласному управлінні служби надзвичайних ситуацій.

Церква Святої Терези є парафіяльним храмом римо-католицької духовної семінарії, яка розташована поруч.

Будівництво костелу в Брюховичах почалось в березні 2016 року і тривало три роки. У квітні 2019 року костел освятив львівський архієпископ Мечислав Мокшицький.