На іншій картині Кива разом з Медведчуком та Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка"

Під час обшуку в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Киви знайшли золоті злитки та картину, на якій він зображений у образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Джерела журналістів серед правоохоронців розповіли, що в ході нещодавніх обшуків виявили в будинку Киви майже десяток злитків золота на суму понад 1 мільйон гривень.

Також у будинку Киви знайшли готівкою більше 1,1 мільйону гривень і понад 500 тисяч доларів. Ще понад 300 тисяч гривень виявили у його в автомобілі.

Жодної з цих сум грошей та коштовностей немає в декларації народного депутата.

Крім того, були виявлені дві картини. На одній із них Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. На іншій - Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка". Обидві картини раніше продавала на своїй facebook-cторінці очільниця проросійського видання "Страна.юа" Світлана Крюкова.

Картина, на якій Ілля Кива, Віктор Медведчук та Вадим Рабінович представлені в образі персонажів фільму "Кавказька полонянка"

Раніше Кива заявляв, що є лідером "антифашистського руху" в Україні. 15 жовтня він оприлюднив відео, на якому стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Після того, як голова МВС видав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.

Нагадаємо, що за даними журналістів Ілля Кива мешкає у триповерховому маєтку у Козині вартістю 21 мільйон гривень. Ані будинку, ані витрат на нього немає у декларації політика.