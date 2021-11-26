У приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів та персонал.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

У центрі Києва стався напад на бар "Хвильовий". Невідомі, які під вигукували ліворадикальні гасла, розтрощили вікна та двері закладу та поламали меблі.

Про це свідчать відео очевидців з місця події.

"Сьогодні в 18:39 до входу в бар підійшли 3 невідомі і залили двох охоронців сльозогінним газом. Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками і перешкоджали пересуванню всередину бару", - повідомила комунікаційниця закладу Катерина Войчук.

Відео нападу на Хвильовий (надане очевидицею) pic.twitter.com/DZXIoPKHOF — The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

За її словами, у приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та троє людей персоналу. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Щоб нападники не потрапили всередину, двері тримали відвідувачі.

Катя була всередині під час нападу на бар HVLV pic.twitter.com/TCw0SaFKAm — The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

"В цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення. В дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері. У дворі лунали крики "смерть під**ам", "white power", "достанем пид**асов", - наголосила вона.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

Після того, як всі меблі та шибки були розбиті, нападники вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку. Весь інцидент тривав близько 5 хвилин. Поліція прибула на місце через 20 хвинин після закінчення інциденту.

А ось на цьому відео вже видно потрощені меблі та розбиті шибки HVLV pic.twitter.com/66Z86n5Qi0 — The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

Зазначається, що це не перший випадок нападу на бар. Перший масовий інцидент трапився 6 листопада, тоді близько 150 чоловік прийшли під бар, заблокували вхід у двір, кидали димові шашки та петарди та розмальовували стіни. Потім такі дії повторювалися кілька разів.