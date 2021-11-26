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У Києві на Подолі невідомі розгромили бар "Хвильовий"

У приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів та персонал.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

У центрі Києва стався напад на бар "Хвильовий". Невідомі, які під вигукували ліворадикальні гасла, розтрощили вікна та двері закладу та поламали меблі.

Про це свідчать відео очевидців з місця події.

"Сьогодні в 18:39 до входу в бар підійшли 3 невідомі і залили двох охоронців сльозогінним газом. Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками і перешкоджали пересуванню всередину бару", - повідомила комунікаційниця закладу Катерина Войчук. 

За її словами, у приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та троє людей персоналу. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Щоб нападники не потрапили всередину, двері тримали відвідувачі.

"В цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення. В дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері. У дворі лунали крики "смерть під**ам", "white power", "достанем пид**асов", - наголосила вона. 

Фото: https://www.the-village.com.ua/

Після того, як всі меблі та шибки були розбиті, нападники вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку. Весь інцидент тривав близько 5 хвилин. Поліція прибула на місце через 20 хвинин після закінчення інциденту.

Зазначається, що це не перший випадок нападу на бар. Перший масовий інцидент трапився 6 листопада, тоді близько 150 чоловік прийшли під бар, заблокували вхід у двір, кидали димові шашки та петарди та розмальовували стіни. Потім такі дії повторювалися кілька разів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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