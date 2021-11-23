Працівники видання #Букви оголосили про вихід із проєкту, однак заяву вже видалили

У Telegram-каналі інтернет-видання #Букви оприлюднили заяву про вихід команди з проєкту. Причиною назвали токсичну атмосферу в редакції: "системний булінг, постійні образи, необґрунтовані звинувачення" тощо. Заяву вже видалили.

Заяву команди #Букв оприлюднено у телеграм-каналі видання. Яка кількість журналістів йде – не уточнюється.

"Впродовж останніх тижнів більшість співробітників редакції чули від керівництва докори про те, що через них падає “капіталізація бренда” (що б це не було). У декого навіть вимагали за це компенсацію. Ми загадалися над питанням: чого насправді вартий той бренд?" - сказано в заяві.

Працівники видання зазначають, що їм нібито довелося витрачати десятки годин на понаднормову неоплачувану роботу, зокрема, не пов’язану з проєктом. Зокрема СММники працювали по 360 годин на місяць. Багато хто з команди роками працював без відпусток. Працівників принижували і звільняли без попередження.

"Зусилля співробітників зі створення та поширення контенту та їхні відчайдушні овертайми на користь цього бренду можна було б оцінити щонайменше в 10 тисяч доларів. От тільки хто б їх компенсував, а головне - відмерлі нервові клітини? На жаль, редакція харчувалася тільки обіцянками підвищень, а раптові зниження зарплат були для нас приємним “десертом”. Словом, ми подумали: справедлива оплата праці і повага до працівників та читачів… Хіба ж вони не могли б стати найбільш чесним показником того, чого цей бренд вартий? Замість цього ми стали свідками публічних принижень звільнених без попередження колег, а надалі - й читачів", - йдеться у заяві.

Останньою краплею назвали “редакційні завдання” з форсування світлин Юлії Мендель та інші непристойності".

Водночас у Facebook Букв оприлюднено допис зі словами "Команда #Букв трохи здивована, що за них розписались їх колеги, але менш із тим — є новини і ми вам їх принесли".

Фото: Букви

Кілька днів тому профільне видання "Детектор Медіа" повідомило про те, що #Букви шукають SMM-ника та редактора стрічки новин "зі знанням географії".

"У вівторок редактор "Букв" переніс кордони Естонії до кордонів Білорусі, зробивши новину із заголовком зі скриншоту. Вочевидь згодний із таким сміливим географічним рішенням, СММник опублікував новину у Facebook. Протягом п'яти годин читачі "Букв" у коментарях писали все, що думають про таку геополітику та "Букви". Але СММник не бачив. Перенесення кордонів – трудомістка справа, самі розумієте. Тут не до коментарів", – йшлося тоді в заяві медіа.

#Букви - інформаційне агентство, суспільно-політичне та економічне інтернет-видання. Засноване в Києві у березні 2015 року. Публікується українською та англійською мовами. Особливістю видання є відсутність банерної реклами.

Співзасновниками видання є медіа-менеджери Петро Терентьєв і Катерина Рошук.

На початку квітня з посади головної редакторки видання "Букви" пішла Тетяна Ніколаєнко. Вона повідомила, що в редакції наразі бракує коштів, тому видання залишило лише відділ новин.

Тоді співзасновниця "Букв" Катерина Рошук у коментарі профільному виданню "Детектор медіа" заперечила кардинальні зміни в редакції та уточнила, що, окрім Ніколаєнко, видання залишають двоє журналістів. Кадрові зміни вона пояснила реорганізацією роботи видання та зміною бізнес-моделі. За її словами, "Букви" вирішили співпрацювати з журналістами на засадах фрилансу, "вимірюючи ключові показники ефективності".

Як відомо, на початку листопада звільнилася команда англомовної газети Kyiv Post. Це сталося після того, як власник видання Аднан Ківан несподівано для редакції вирішив створити україномовну версію Kyiv Post.

Учора звільнена команда Kyiv Post повідомила про запуск нового видання. Його назвали The Kyiv Independent.