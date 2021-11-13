На Полтавщині сталася пожежа на нафтопереробному заводі

У Полтавській області сталося загорання нафтопродуктів на території ПАТ “Укртатнафта”.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“13 листопада о 11:25 у м. Кременчук на території ПАТ “Укртатнафта” в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів”, – йдеться у повідомленні.

О 11:55 загорання було локалізовано.

Жертв та постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі.

“Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 особи та 7 од. техніки”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у Донецькій області сталася пожежа на території Авдіївського коксохімічного заводу.