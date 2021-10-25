Кількість вакцинованих в “Епіцентрі” перевищила півмільйона

Національна мережа торговельних центрів “Епіцентр К” відзначає різке зростання кількості бажаючих здійснити щеплення від коронавірусу COVID-19 в мобільних пунктах, що суттєво пришвидшило темпи вакцинації протягом останнього періоду. Загалом з початку серпня в торговельних центрах “Епіцентр” зробили понад 500 тис. щеплень.

Починаючи з серпня національна мережа торговельних центрів “Епіцентр К” у співпраці з Міністерством охорони здоров'я розгорнула у своїх ТЦ пункти масової вакцинації, де всі охочі можуть отримати щеплення від коронавірусу COVID-19.

За цей період в «Епіцентрі» відкрито вже 43 облаштованих пункти масової вакцинації, шість з яких працює у столиці. Загалом щеплення від COVID-19 в найбільш відвідуваній торговельній мережі України змогли отримати вже понад 500 тис. осіб (станом на 21 жовтня в Україні повний курс вакцинації пройшли 6,7 млн осіб).

“Епіцентр” створив всі необхідні умови для того, щоб усі бажаючі мали змогу здійснити щеплення: облаштували пункти вакцинації і відвели для них спеціальні зони у наших ТЦ. Як для відвідувачів, так і для медиків, створено максимально комфортні умови вакцинування. Широка доступність наших ТЦ в різних регіонах дозволяє легко і у будь-який час отримати щеплення. Ми також продовжимо розширювати їхню географію, відкриваючи нові мобільні пункти вакцинації”, - зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

«Епіцентр» не лише надає приміщення для організації та обладнання пунктів вакцинації, але й повністю забезпечує медичних працівників мобільних бригад безкоштовним харчуванням. Вакцинація здійснюється без попереднього запису та реєстрації вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Наразі пункти вакцинації вже відкриті в ТЦ «Епіцентр» в Запоріжжі, Мукачево, Івано-Франківську, Вінниці, Долині, Дрогобичі, Дубно, Житомирі, Кам’янці-Подільському, Кременчуці, Краматорську, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Маріуполі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, с.Лиманка Одеської області, Старокостянтинові, Тернополі, Ужгороді, Умані, Харкові, Хусті, Черкасах, Чернівцях, Шепетівці та Києві.

На офіційній сторінці «Епіцентр К» можна дізнатись актуальний графік роботи центрів вакцинації в ТЦ, а також представлені в кожному з них види вакцин.