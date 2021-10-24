На Херсонщині легковик влетів у дерево: загинуло 4 людей, серед них двоє підлітків

У неділю, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП.
Про це йдеться у довідці ДСНС.
Аварія сталася близько 01:00 на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району.
Автомобіль Volkswagen “Touareg” зіткнувся з деревом.
У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.
Окрім того, постраждало дві 13-річні дитини. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Нагадаємо, на трасі Київ – Одеса сталося зіткнення двох вантажівок, в результаті якого почалася пожежа. Внаслідок аварії один з водіїв загинув.