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На Херсонщині легковик влетів у дерево: загинуло 4 людей, серед них двоє підлітків

Постраждало ще двоє дітей.

На Херсонщині легковик влетів у дерево: загинуло 4 людей, серед них двоє підлітків
Фото: portal.lviv.ua

У неділю, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Аварія сталася близько 01:00 на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району.

Автомобіль Volkswagen “Touareg” зіткнувся з деревом.

У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.

Окрім того, постраждало дві 13-річні дитини. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, на трасі Київ – Одеса сталося зіткнення двох вантажівок, в результаті якого почалася пожежа. Внаслідок аварії один з водіїв загинув.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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