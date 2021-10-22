Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перебуває на самоізоляції після підтвердження діагнозу COVID-19.

Про це повідомив представник пресслужби Авакова Ярослав Тракало.

"Він захворів, підтверджено COVID-19, перебуває на самоізоляції", - сказав Тракало агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ексглава МВС "почувається нормально".

Згодом колишній міністр сам підтвердив, що захворів на коронавірус.

"Читаю, про себе в інтернеті, що, мовляв, помираю від ковіду. На щастя ні. Так, крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки", - написав Аваков в Instagram.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Аваков перебуває у важкому стані через COVID-19.