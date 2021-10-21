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На Київщині після зіткнення з вантажівкою перекинувся автобус із пасажирами

Повідомляється про постраждалих.

На Київщині після зіткнення з вантажівкою перекинувся автобус із пасажирами
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Біля міста Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Увага! Автопригода на 51 км автодороги Київ - Знам‘янка. Сьогодні близько 15:00 поблизу міста Обухів трапилась ДТП за участю вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.

Подробиці аварії не повідомляють, однак, судячи з фото, внаслідок ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, 20 жовтня на трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки та три легковики, троє людей загинули.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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