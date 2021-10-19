СБУ відкрила провадження проти "Харківгазу", який напередодні опалювального сезону відключив від газу ціле село

Служба безпеки України досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів і таким чином підбурювали людей до масових акцій протесту. В результат під приводом ремонтних робіт на початку жовтня без газу залишили ціле село.

Одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу - підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 гривень на рік.

"Подавати газ до населеного пункту відмовлялися без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір. Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище. При цьому керівництво «Харківгазу» заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - повідомили в СБУ.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в селі відновили.

Таким чином, у співробітників газової компанії вбачають ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Акціонерне товариство "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

Нагадаємо, в місті Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.