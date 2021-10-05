"Укразалізниця" купила сідушки для унітазів по 10 тисяч і кнопки змиву за ціною смартфонів, - "Наші гроші"

До участі в нинішніх торгах були допущені лише дві фірми.

АТ "Українська залізниця" 16 вересня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Компанія АМБ" на постачання запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн.

Про це повідомляють "Наші грош" з посиланням на дані системи "Прозорро".

Зазначається, що вартість окремих запчастин є дуже високою. Наприклад, сідушка с кришкою від німецького виробника Evac коштує 9 456 грн, а кнопка змиву – 6 790 грн. У відкритих джерелах є дані про стульчаки за такою ціною - з функцією біде чи мікроліфтами. Жодних даних про наявність таких функцій у стульчаках для "УЗ" – немає. Кнопка змиву виконує єдину функцію – подачу сигналу про спуск води в туалеті.

Унітазний блок, на який зверху кріпиться сідушка, придбано за 311 880 грн.

Зазначається, що "УЗ" суттєво підняла ціни на вказані деталі у порівннянні з минулими роками, коли курс долара був на рівні поточного. У 2017 році УЗ купувала кнопки для змиву по 5900 грн, а сідушки по 8 200 грн, тобто на 15% дешевше ніж зараз. При цьому за ті торги дві фірми-учасники були покарані Атнимонопольним комітетом за змову. У 2020 році для ремонту поїздів "Тарпан" кнопки змиву купували також по 5 894 грн.

До участі в нинішніх торгах були допущені лише дві фірми – переможець "АМБ" та ТОВ "Редтехнотрейд". Вони не торгувались на аукціоні, відтак економія на торгах по відношенню до очікуваної ціни склала менше 1%.

Засновником київського ТОВ "Компанія АМБ" є Олександра Єрмакова з Броварів. Раніше фірма отримала підряди на 68 млн грн виключно в системі "УЗ". ТОВ "Редтехнотрейд" записане на Андрія Дзєву з Києва. Раніше фірма виграла в системі "УЗ" підряди на 46 млн грн.

Нагадаємо, 1 жовтня "Укрзалізниця" оголосила тендер на 80 електричок за 31,5 млрд гривень.