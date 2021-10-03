На Донбасі стріляли у напрямку Лебединського та поблизу Водяного

Від початку неділі, 3 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
В одному з випадків окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Так, у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом суботи, 2 жовтня, у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, у трьох випадках застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.