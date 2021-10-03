У Києві проходить марш пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру

У Києві проходить щорічний "Марш пам'яті" жертв трагедії Бабиного Яру, у якому бере участь майже 800 осіб.

Про це пише Укрінформ.

Колона зібралася у районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь", звідти рушила у бік Бабиного Яру.

“Сьогодні Марш памʼяті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру “Київська Русь” до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели у 1941 році”, – сказав автор ідеї і співорганізатор маршу, меценат, поет і письменник Євген Городецький.

За його словами, у Бабину Яру біля пам'ятника "Менора" відбудеться хвилина мовчання. “У нас не буде ніяких промов, ніяких гасел, просто марш пам'яті”, – сказав він.

У марші беруть участь активісти з різних міст України: Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкві, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини, а також дипломати.

Планується, що рабин Житомира Шломо Вільгельм прочитає поминальну молитву “Кадиш”.

Зазначимо, на вшанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру на вулицях Києва закладуть перші "камені спотикання". Всього у столиці буде встановлено 80 таких каменів.

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року у Києві, у Бабиному Яру сталася одна із найжорстокіших трагедій Другої світової війни. Впродовж двох днів, 29 і 30 вересня, було вбито понад 30 тисяч євреїв. У наступні місяці німецької окупації в Бабиному Яру, окрім євреїв, убивали ромів, українських націоналістів, військовополонених, психічнохворих.

Цьогоріч 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Разом з Меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планується відкриття музейно-меморіального об’єкта «Курган», всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року, який зводять німецьке архітектурне бюро SUB та український Центр просторових технологій.

Участь у заходах до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру в Києві має взяти, серед інших, президент Ізраїлю Іцхак Герцог.