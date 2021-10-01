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В Україні зафіксували 12 034 нових випадків ковіду

Найбільше людей захворіло в Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

В Україні зафіксували 12 034 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 30 вересня, в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1059 дітей та 248 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 637 осіб. 172 пацієнти померли. Одужали – 3 264 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 89 002 особи, методом ІФА – 10 265, експрестестами – 33 178.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 435 413 осіб, одужало – 2 258 455. Від ускладнень захворювання померли 56 446 людей.

Всього було здійснено 12 875 426 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Нагадаємо, в Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід.

Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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