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​15-річна дівчину з Кам'янського спалила український прапор і отримала кримінальну справу

Школярці загрожує судимість.

​15-річна дівчину з Кам'янського спалила український прапор і отримала кримінальну справу
Фото: Соцмережі

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 15-річна дівчина спалила прапор України. Після цього на неї завели кримінальну справу.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"21 вересня під час моніторингу мережі Internet поліцейськими м. Кам’янське було виявлено відео, на якому дівчина підпалює прапор України. В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл м. Кам’янське. За фактом наруги над державним символом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

На відео, яке виклали у соцмережах, дівчина зі сміхом каже, що палить "не її" прапор.

Нагадаємо, що місяць тому такий же випадок стався у Черкаській області. Там місцевий мешканець напідпитку зірвав з адмінбудівлі державний прапор, після чого підпалив його.

Йому також інкримінували наругу над державними симовалами. Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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