З ранку суботи осколкові поранення та бойові травмування отримали 10 українських військових

Окупанти за допомогою безпілотника скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк.

У зоні бойових дій на Донбасі від початку суботи, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки окупанти відкривали прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На Донеччині російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотника скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк, а також здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотника з перетином лінії розмежування.

Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Нагадаємо, у результаті ворожого вогню 11 вересня загинув український військовий.

У серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено.