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Коронавірус забрав життя 54 тисячі українців

Учора підтверджено 773 нові випадки хвороби і 18 смертей.

Коронавірус забрав життя 54 тисячі українців
Фото: Єлизавета Серватинська

Кількість жертв коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні перевищила 54 тисячі.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 298 307 осіб, одужали від коронавірусу 2 213 177 людей, від ускладнень захворювання помер 54 001 пацієнт.

За минулу добу, 5 вересня, в Україні підтвердили 773 нові випадки ковіду. Серед захворілих 62 дітей і 8 медпрацівників. Учора було госпіталізовано 635 осіб, від коронавірусу одужали 457 пацієнтів, 18 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на 31 серпня в Україні підтверджено 855 випадків штаму "дельта", який вважають значно агресивнішим. Найбільше випадків "дельти" офіційно зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52), найменше - в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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