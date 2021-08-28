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У Києві арештували учасників акції націоналістів на Банковій, що спровокували конфлікт

Це 31-річний та 37-річний мешканці Черкащини.

У Києві арештували учасників акції націоналістів на Банковій, що спровокували конфлікт
Фото: Макс Требухов

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня на Банковій, інформує МВС.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії.

Це – мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

“Сьогодні слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, під час мітингу поблизу Офісу Президента України постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії.

Нагадаємо, 14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

 За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції та нацгвардійцю було розпочато кримінальне провадження. 

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператор каналу 1+1.

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