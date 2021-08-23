У поліції зазначили, що в учасників акції не було відповідних дозволів.

Фото: Нацкорпус

У Черкаській області правоохоронці затримали шістьох членів "Нацкорпусу", які намагалися зірвати проведення церемонії підняття державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

“Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури у місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок”, – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що в учасників акції не було відповідних дозволів.

“Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції”, – додали поліцейські.

Фото: Нацкорпус

Наразі встановлюються дані правопорушників та надається правова кваліфікація їхнім діям.

Водночас у Національному корпусі зазначили, що правоохоронці напали на ветеранів російсько-української війни, які приїхали на відкриття арт-об'єкту "Серце України" на Черкащині.

“Ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити Зеленському кілька питань, зокрема щодо політики капітуляції та безкарності проросійських сил. Натомість всі сили правоохоронців були кинуті на те, щоб не допустити ветеранів до місця зустрічі з президентом. Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб”, – прокоментували у Нацкорпусі.

Нагадаємо, сьогодні зранку за участі президента Володимира Зеленського Державний прапор України підняли у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.