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Забудовник почав розбирати історичний маєток Барбана в центрі Києва

На його місці планується чергова висотка.

Компанія "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень" у четвер, 19 серпня, почала розбирати столітню садибу Барбана на Обсерваторній вулиці в Києві, попри протести місцевих мешканців.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

Фото: facebook.com/AmiDPerov
Фото: facebook.com/AmiDPerov

Рух вулицею заблоковано через протести.

Роботи проводяться, незважаючи на те, що у травні Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на цьому об'єкті.

18 серпня на подвір'я будинку намагалися завезти трактор, але його не пропустили активісти з сусідніх будинків, але наступного дня демонтаж все одно почався. На світлинах, опублікованих в соцмережах, видно, що будівельники вже розібрали дах садиби. Ще вчора він був на місці.

Садиба титулярного радника Барбана була побудована на початку 20 сторіччя. Це одноповерховий будинок, який розташований в кількох сотнях метрів від Львівської площі в центрі Києва.

За даними громадської організації "Мапа реновації", що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: "Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва". Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має.

Її власником є ТОВ "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень". 

На місці будинку хочуть побудувати чергову висотку.

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