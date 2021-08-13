Вибір холодильника для маленької кухні: 5 важливих нюансів

Кухню малого метражу важко облаштувати всією необхідною технікою. Найбільше складнощів — під час пошуку місця для холодильника (великого девайса, призначеного для зберігання харчів). Обійтися без нього практично неможливо, тому до вибору доцільно підходити з особливою відповідальністю та уважністю. Щоб холодильник не заважав комфортному пересуванню по кухні, а також виконував свої функціональні обов'язки, необхідно приділити увагу п'яти його характеристикам.

Ширина корпусу

Side-by-Side моделі — для великих приміщень. Їхня ширина часто перевищує 1 метр, тому встановлення в умовах дефіциту вільного простору — не найвдаліше рішення. Для маленької кімнати краще вибрати вузьку модель з корпусом близько 55 см. Наприклад:

Економія місця можлива за умови розташування холодильника в ніші або шафі. Головне — не розміщувати холодильний агрегат поряд з плитою або духовою шафою. Наявність джерел додаткового тепла поблизу може призвести до проблем в роботі компресора.

Висота

Часто виробники компенсують корисний обʼєм вузьких холодильників шляхом збільшення їхньої висоти. «Зріст» пристроїв європейського типу досягає 2 метрів.

Досвід користувачів свідчить, що знайти місце для високого холодильника легше, ніж для широкого. Потрібно тільки звільнити частину однієї стіни на кухні від шафок і поличок.

Можливість перевішування дверцят

Часто перемістити холодильник з одного куточка кухні в інший не вдається саме через двері, які не можна перевішувати. Зміна місцеположення призводить до того, що девайс відкривається з великими труднощами чи зовсім не відкривається. Перевішування дверцят на іншу сторону розв'язує проблему.

Важливо: змінити положення дверцят можна без сторонньої допомоги. Цей процес детально описаний в керівництві з експлуатації.

Морозильна камера

Розмір морозилки потрібно підбирати під потреби. Користувач, який рідко їсть вдома і не планує заготівлю запасів на зиму, може обійтися без морозильної камери. Максимум для нього — камера символічного обʼєму (до 60 літрів) для морозива, напівфабрикатів і льоду.

Сімейний варіант — морозилка місткістю близько 100 літрів. Холодильна камера повинна бути в 1,5-2 рази більшою.

Колір

Правильно підібрані кольори в інтерʼєрі допомагають візуально розширити площу. Кімната виглядає просторою і не перевантаженою, якщо техніка (і, зокрема, холодильник) в ній оформлена у таких відтінках, як:

білий,

беж,

світло-коричневий,

срібло.

До холодильників з яскравим оформленням краще ставитися з обережністю. Вони можуть «перетягнути» на себе занадто багато уваги й підкреслити нестачу вільної площі.