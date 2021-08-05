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Слідком Росії завів справу проти комбата 128-ої бригади ЗСУ

Країна-агресор заявила про "обстріл цивільних" у Донецькій області. 

Слідком Росії завів справу проти комбата 128-ої бригади ЗСУ
Фото: АиФ

Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу проти командира 128-ої бригади Збройних сил України Олега Гончарука.

Країна-окупант звинувачує його у "прицільному обстрілі з гранатомета об'єктів державної інфраструктури" на Донеччині. Про це йдеться на сайті СК Росії. 

Росіяни також заявили про "злочинні накази" командування Міноборони та порушенні протоколу про припинення вогню. 

Кримінальна справа відкрита проти Гончарука і ще кількох військових за ч. 1 ст. 356 УК Росії (жорстоке поводження з цивільним населенням). 

Це вже не вперше країна-агресор заявляє про "справи" проти командирів бригад ЗСУ. У 2019 році вони звинуватили у обстрілі цивільниз командира 36-ох бригади. 

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