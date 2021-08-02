Співробітник УДО жорстоко побив танцюриста Дорофєєвої

Постраждалому знадобилася операція на голові, його ввели в кому.

Співробітник Управління державної охорони жорстоко побив танцюриста з команди співачки Надії Дорофєєвої.

Про це повідомили артистка у фейсбуці та пресслужба УДО.

"Сьогодні вночі ця тварина... побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом! Був крововилив у мозок, Жені зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому... Є фото, є свідки, заяву вже написали. Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося. І знайти людину, яка на нього напала", - написала Дорофєєва у неділю.

Чоловіка швидко опізнали, знайшовши його аккаунти в соціальних мережах. З'ясувалося, що він може бути пов'язаний з Управлінням державної охорони.

За кілька годин УДО офіційно підтвердило цю інформацію.

01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - йдеться в повідомленні управління.