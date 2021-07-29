Перепустки на транспорт у випадку нового локдауну в Києві будуть електронними

Київська міська державна адміністрація вирішила, що перепустки на проїзд у транспорті у випадку нового локдауну будуть електронними.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну, для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки. Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури. Як тільки робота над алгоритмом буде завершена, його опублікують на офіційному порталі КМДА. Сьогодні ж те, що можуть зробити керівники таких підприємств, – визначити потребу у перепустках і зорієнтуватися, для кого вони можуть бути справді необхідними", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Таким чином він прокоментував появу інформації про те, що мерія складає списки тих, кому восени під час нового локдауну потрібна буде перепустка на проїзд.

Детальнішу інформацію з цього приводу обіцяють згодом.

Нагадаємо, що під час останнього локдауну в Києві діяли паперові проїзні, які могли отримати не тільки працівники підприємств критичної інфраструктури, а практично будь-хто - їх продавали в інтернеті. Водночас багато людей, яким дійсно були потрібні проїзні, в перші дні локдауну не могли потрапити в транспорт.

Весняний локдаун тривав майже місяць - з 5 квітня до 1 травня.

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