На трасі Київ - Чоп зіткнулися дві легківки.

На Львівщині біля села Розвадів, що на трасі Київ - Чоп, трапилася ДТП з потерпілими. Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda.

"За попередньою інформацією 6 травмованих: 4 дітей та 2 дорослих. Рух ускладнений", - повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Зазначається, що тягнучка в обидва напрямки становить приблизно по кілометру. Патрульні організували реверсний рух.

За словами патрульного Миколи Заяця, який перебуває на місці ДТП, одна дитина у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, передає zaxid.net.

Раніше повідомляли, що на Прикарпатті бус зіткнувся з вантажівкою, серед постраждалих шестеро дітей.