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За добу в Україні зафіксували 763 нових випадки ковіду

Госпіталізовано за добу 446 осіб, 21 пацієнт помер.

За добу в Україні зафіксували 763 нових випадки ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 22 липня, в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 57 дітей та 15 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 446 осіб. 21 пацієнт помер. Одужало 639 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 411 осіб, методом ІФА – 7 630 осіб, експрес-тестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 247 419 осіб, одужало – 2 183 642. Від ускладнень захворювання померли 52 811 людей. Всього було здійснено 11 239 813 ПЛР-тестувань. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

Нагадаємо, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна знаходиться на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.

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