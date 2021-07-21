Через погодні умови затримуються низка поїздів "Укрзалізниці"

Затримка складає від 3 годин до 30 хвилин.

У зв‘язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Станом на 10:00 затримуються рейси:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);

№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);

№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);

№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також затрумуються приміськи поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (теж на 30 хвилин).

Нагадаємо, 10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.