Через погодні умови затримуються низка поїздів "Укрзалізниці"

У зв‘язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Станом на 10:00 затримуються рейси:
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);
- №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).
Також затрумуються приміськи поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (теж на 30 хвилин).
Нагадаємо, 10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.