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Через погодні умови затримуються низка поїздів "Укрзалізниці"

Затримка складає від 3 годин до 30 хвилин.

Через погодні умови затримуються низка поїздів "Укрзалізниці"
Фото: Александр Рудоманов

У зв‘язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Станом на 10:00 затримуються рейси:

  • №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);
  • №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);
  • №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
  • №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
  • №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
  • №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
  • №19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також затрумуються приміськи поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (теж на 30 хвилин).

Нагадаємо, 10 липня під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку 12 пасажирських поїздів.

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