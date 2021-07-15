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У Києві водй тролейбуса помер за кермом

Трагедія сталася на  перетині вулиць Вишгородської та Мостицької.

Уранці 15 липня в Подільському районі Києва водієві тролейбуса стало погано за кермом, врятувати чоловіка не вдалося.

Як повідомляє Київська служба порятунку, трагедія сталася на  перетині вулиць Вишгородської та Мостицької.

Близько 8:30, йдучи на роботу, працівник КАРС "Київська служба порятунку" помітив, як зненацька зупинився тролейбус. Як виявилося, водієві під час руху стало зле. Рятувальник викликав службу "103" та покликав на допомогу колег зі служби КАРСу, чий підрозділ знаходиться поруч.

"Рятувальники почали реанімаційні дії, які продовжувалися до приїзду бригади швидкої допомоги. Понад півгодини медики боролися за життя водія. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляли, влітку 2018-го в Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом. Некерований Mercedes зупинив учитель.

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