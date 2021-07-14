Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
ГоловнаСуспільствоПодії

Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів

На місце виїхала поліція, яка затримує стрілків.

Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів
Фото: скріншот відео

У селищі Фонтанка біля Одеси чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата ібіля ТРЦ "Рів'єра". Поруч схвально сигналили автомобілі, а деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Поліція отримала інформацію про стрілянину і відправила на місце опергрупу. З'ясусвалося, що так свіяткували весілля.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план «Перехоплення». Особи встановлюються", - повідомили у пресслужбі НПУ.

Пізніше правоохоронці повідомили, що особистості стрілків встановлено. У телеграм-каналі "Х**вая Одесса" опублікували відео ймовірного їх затримання у ресторані.

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в ресторані Запоріжжя загинув чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також