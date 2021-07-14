На місце виїхала поліція, яка затримує стрілків.

У селищі Фонтанка біля Одеси чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата ібіля ТРЦ "Рів'єра". Поруч схвально сигналили автомобілі, а деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Поліція отримала інформацію про стрілянину і відправила на місце опергрупу. З'ясусвалося, що так свіяткували весілля.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план «Перехоплення». Особи встановлюються", - повідомили у пресслужбі НПУ.

Пізніше правоохоронці повідомили, що особистості стрілків встановлено. У телеграм-каналі "Х**вая Одесса" опублікували відео ймовірного їх затримання у ресторані.

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в ресторані Запоріжжя загинув чоловік.