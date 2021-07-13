Боротьбу за життя дитини продовжать медики "Охматдиту".

Сьогодні, 13 липня, за допомогою гелікоптера Системи авіаційної безпеки МВС 9-річного жителя м. Новограда-Волинського з тяжким вогнепальним пораненням транспортували до столиці.

Боротьбу за його життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ "Охматдит", повідомляє пресцентр МВС.

Близько 12:30 у м. Новограді-Волинському медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив пораненого 9-річного хлопчика на стадіон "Авангард", де приземлився гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України. Екіпаж рятувальників сьогодні якраз брав участь у тактико-спеціальних навчаннях на Рівненщині, тому максимально швидко прибув на Житомирщину.

Дитину та двох лікарів-анестезіологів для супроводу перемістили на борт гвинтокрила.

"Вже за декілька годин хлопчик буде під опікою медиків Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України «Охматдит»", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомляють, що напередодні, 12 липня, дитину з вогнепальним пораненням хребта та органів черевної порожнини, було доставлено до реанімаційного відділення "Новоград-Волинського міськрай ТМО". Того ж дня хлопчика прооперували. За словами лікарів, пацієнт перебуває у важкому стані і потребує подальшого лікування у спеціалізованому закладі.

Як повідомляли, в травні літак рятувальників транспортував зі Запоріжжя до Києва 3-річну дівчинку. Дитину привезли до “Охматдиту” з тотальним ураженням легенів.