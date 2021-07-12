Увечері 11 липня в Київській області легковий автомобіль із 13 людьми перекинувся на дах. Унаслідок ДТП двоє людей, у тому числі дитина, загинули.

Аварія сталася поблизу с. Ревне Бориспільського району, повідомляє пресцентр ДСНС.

Спочатку рятувальники повідомляли, що в автомобілі перебувало 12 людей, зокрема, 4 дитини.

"11 липня о 21 год. 20 хв. поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 12 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитину та 3 осіб госпіталізовано до лікарні, з них 2 дитини. Для деблокування від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

Згодом в головному управлінні ДСНС у Київській області уточнили, що внаслідок перекидання авто дві особи загинуло та 11 постраждало.

ДТП сталася на автодорозі між селами Ревне та Вороньків Бориспільського району.

"По прибуттю встановлено, що внаслідок ДТП легковий автомобіль «Volkswagen Golf» перекинувся на дах. В авто перебувало 13 людей (7 дітей та 6 дорослих). Водій та 1 дитина загинули на місці. Рятувальниками проведено деблокацію загиблих та потерпілих", - сказано в повідомленні.

11 осіб, серед яких шестеро дітей та п’ятеро дорослих, госпіталізовано до центральної районної лікарні Борисполя.

Як повідомляли, 7 липня в Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини.