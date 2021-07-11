Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони
Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони
У липні Україна отримає антиковідні вакцини Moderna, СoronaVac і Pfizer, – МОЗ (оновлено)
У липні Україна отримає антиковідні вакцини Moderna, СoronaVac і Pfizer, – МОЗ (оновлено)
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
У справі про розстріли на Інститутській ексбоєць "Альфи" заявив, що "першими стріляти почали протестувальники"
У справі про розстріли на Інститутській ексбоєць "Альфи" заявив, що "першими стріляти почали протестувальники"
Дубно дорогою до Львова
Дубно дорогою до Львова
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Британський мільярдер Бренсон планує полетіти сьогодні у космос

Старт польоту о 16:00 за київським часом.

Британський мільярдер Річард Бренсон о 16:00 за київським часом у неділю, 11 липня здійснить космічний політ на борту SpaceShip Unity-22.

“Моя місія полягає в тому, щоб перетворити мрію про космічні подорожі в реальність - для моїх онуків, для ваших онуків, для всіх”, – написав Бренсон у Twitter.

На борту корабля перебуватимуть два пілоти, Бенсон та інші співробітники його компанії “Virgin Galactic”.

Фото: virgin.com

Фото: virgin.com

Старт польоту можуть перенести через погодні умови.

Згідно з планом, корабель відокремиться від носія на висоті 16 кілометрів і проведе в польоті близько двох годин, пише Укрінформ.

Нагадаємо, компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin відмовилася визнавати майбутній політ Бренсона космічним.

Blue Origin наголосила, що космос починається зі 100 км над рівнем моря. З цієї причини корабель конкурентів назвали "висотним літаком", а не повноцінним космічним апаратом.

Безос планує здійснити суборбітальний політ із "гостями" на борту корабля 20 липня. Одним з них стане 82-річна Уоллі Фанк – найкраща студентка курсу астронавтів Mercury 13, яка так і не полетіла в космос.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також