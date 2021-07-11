Британський мільярдер Річард Бренсон о 16:00 за київським часом у неділю, 11 липня здійснить космічний політ на борту SpaceShip Unity-22.

“Моя місія полягає в тому, щоб перетворити мрію про космічні подорожі в реальність - для моїх онуків, для ваших онуків, для всіх”, – написав Бренсон у Twitter.

My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality - for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone.



Watch the launch of the next space age at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/1313b4RAKI @virgingalactic #Unity22 pic.twitter.com/JpqXx8cy04 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

На борту корабля перебуватимуть два пілоти, Бенсон та інші співробітники його компанії “Virgin Galactic”.

Фото: virgin.com

Фото: virgin.com

Старт польоту можуть перенести через погодні умови.

Згідно з планом, корабель відокремиться від носія на висоті 16 кілометрів і проведе в польоті близько двох годин, пише Укрінформ.

Нагадаємо, компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin відмовилася визнавати майбутній політ Бренсона космічним.

Blue Origin наголосила, що космос починається зі 100 км над рівнем моря. З цієї причини корабель конкурентів назвали "висотним літаком", а не повноцінним космічним апаратом.

Безос планує здійснити суборбітальний політ із "гостями" на борту корабля 20 липня. Одним з них стане 82-річна Уоллі Фанк – найкраща студентка курсу астронавтів Mercury 13, яка так і не полетіла в космос.