У Харкові підозрюваний втік із зали суду

Чоловік застрибнув у авто, яке на нього чекало під судом.

У Харкові 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту вибіг із суду на вулицю, де на нього чекав невстановлений автомобіль, і втік.

У пресслужбі поліції Харківщини повідомили, що інцидент трапився в суді на майдані Героїв Небесної Сотні о 17:58 8 липня. Додаткового повідомлення про виявлення зловмисника станом на 10:30 немає.

"Прикмети розшукуваного: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнутий у чорну футболку, сині джинсові брюки, кросівки. По місту введена поліцейська операція "Сирена", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять повідомляти про знаходження чоловіка за телефонами: (057) 705-98-15, 0632031916 (чергова частина), 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, у травні підозрюваний втік із суду в Ірпені. Його знайшли через дві доби в Києві.