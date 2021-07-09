За добу на Донбасі загинув один військовий, ще один отримав поранення

Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна задовільний.

Станом на 7 годину ранку 9 липня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.